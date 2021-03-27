Роднина поблагодарила российских фигуристок за победу на чемпионате мира

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты российских фигуристок, которые заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в Стокгольме.

«Впервые в истории весь пьедестал у России! Наши хрупкие красавицы восхищают мужеством, мастерством, смелостью и целеустремленностью! Спасибо, Аня, Лиза и Саша», – написала Роднина в Instagram.

Представительницы России впервые заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в женском одиночном катании. 26 марта Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. На втором и третьем месте – Елизавета Туктамышева (220,46) и Александра Трусова (217,20).