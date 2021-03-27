Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Роднина поблагодарила российских фигуристок за победу на чемпионате мира

10:44
Теги:

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты российских фигуристок, которые заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в Стокгольме.

«Впервые в истории весь пьедестал у России! Наши хрупкие красавицы восхищают мужеством, мастерством, смелостью и целеустремленностью! Спасибо, Аня, Лиза и Саша», – написала Роднина в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Роднина Ирина (@irina.rodnina

 

Представительницы России впервые заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в женском одиночном катании. 26 марта Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. На втором и третьем месте – Елизавета Туктамышева (220,46) и Александра Трусова (217,20).

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...