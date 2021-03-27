«Второй день такое счастье». Тарасова о российском пьедестале на ЧМ в Стокгольме

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«Я счастлива и горда, что видела это, что все мы живем в одно время с такими спортсменками! Поздравляю Анна! Поздравляю Елизавета! Поздравляю Александра! Мы счастливы, спасибо вам и всем, кто привел вас к этой победе! Ура! Второй день такое счастье», — написала Тарасова в Instagram.

26 марта по результатам выступлений девушек-одиночниц весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.