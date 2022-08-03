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Бестемьянова: «Главное, чтобы к Олимпиаде было максимальное количество квот! Надеюсь, нас туда пустят»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на потерю полной квоты российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию.

В случае если спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях, то от страны сможет выступить один фигурист или одна пара в каждом из видов.

«Это было предсказуемо. Нас не допустили на чемпионат мира 2022 года. И по правилам все обнуляется, если федерация не присутствовала на соревнованиях. Нашим спортсменам надо тренироваться и готовиться к Олимпиаде. Надеюсь, что нас туда пустят. Потому что после чемпионата мира-2023 года будет три квоты. Главное, чтобы к Олимпиаде было максимальное количество квот. Для нас главное, чтобы на следующий год допустили к соревнованиям. Нужно равняться на легендарных спортсменов, которые в трудные времена справлялись со сложностями, сейчас такое время», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Наталья Бестемьянова
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