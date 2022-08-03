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Сегодня, 16:02

Роднина — о лишении российских фигуристов полной квоты на ЧМ: «Чем меньше на это реагировать, тем нам лучше»

Роднина отреагировала на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

В случае, если спортсмены будут допущены до участия в соревнованиях, то от страны сможет выступить один фигурист или одна пара в каждом из видов.

«Все обнулили. Мы все равно нигде не участвуем. Что делать, если решение о нашем отстранении будет пересмотрено? До конца года этого не будет. До нового года даже и не мечтайте! Самый лучший рейтинг — это те результаты, которые есть сейчас. Потому что этот рейтинг влияет только на жеребьевку, на отбор. Мы до января следующего года нигде участвовать не будем. От этой информации нам ни холодно, ни жарко. Самое главное — чем меньше мы на это реагируем, тем нам будет лучше. А то мы раздуваем, а они сразу чествуют себя великими», — сказала Роднина «СЭ».

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Роднина
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