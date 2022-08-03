Жулин отреагировал на потерю полной квоты российский фигуристов на чемпионате мира

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Как-то надо жить дальше, мы пытаемся ставить программы, выступать в каких-то соревнованиях, глубоко так не копаем. Я думаю, осознание до конца у людей не пришло, что мы выброшены с так называемого праздника жизни. Будем надеяться, что когда-то здравый смысл все же восторжествует, а на спорт не будут распространяться политические вещи», — цитирует Жулина ТАСС.

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.