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Сегодня, 17:24

Жулин отреагировал на потерю полной квоты российский фигуристов на чемпионате мира

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Как-то надо жить дальше, мы пытаемся ставить программы, выступать в каких-то соревнованиях, глубоко так не копаем. Я думаю, осознание до конца у людей не пришло, что мы выброшены с так называемого праздника жизни. Будем надеяться, что когда-то здравый смысл все же восторжествует, а на спорт не будут распространяться политические вещи», — цитирует Жулина ТАСС.

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15385921
Фигурное катание
Александр Жулин
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