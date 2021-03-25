Короткая программа Коляды на ЧМ в Стокгольме. Видео
16:20
Российский фигурист Михаил Коляда с ошибкой выступил в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
Он с помаркой сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, приземлив второй прыжок через тройку, а затем прыгнул тройной аксель и тройной лутц. Вращения и дорожку шагов спортсмен исполнил на четвертый уровень.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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