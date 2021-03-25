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Фигурист Морозов высказался о не очень удачной программе на ЧМ в Стокгольме

14:33

Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в короткой программе на чемпионате мира. Они набрала 71,46 балла.

«В программе, конечно, не все получилось. Была серьезная ошибка, поэтому баллов не густо получили. Не был сделан прыжок, почему — не знаю, надо сидеть, разбирать. С утра на тренировке все было в порядке, никаких трудностей не испытывали», — сказал Морозов в эфире Первого канала.

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