Фигурист Морозов высказался о не очень удачной программе на ЧМ в Стокгольме

Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в короткой программе на чемпионате мира. Они набрала 71,46 балла.

«В программе, конечно, не все получилось. Была серьезная ошибка, поэтому баллов не густо получили. Не был сделан прыжок, почему — не знаю, надо сидеть, разбирать. С утра на тренировке все было в порядке, никаких трудностей не испытывали», — сказал Морозов в эфире Первого канала.