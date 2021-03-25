Фигуристу поставили не ту музыку во время проката на чемпионате мира
14:20
Участнику мужских соревнований чемпионата мира-2021 в шведском Стокгольме, финскому фигуристу Вальттеру Виртанену поставили не его музыку.
Фигурист не стал начинать программу и просто прокатился несколько кругов по катку после остановки музыкального сопровождения.
В итоге финну все-таки включили его музыку. Но собраться и откатать чисто после такого инцидента ему не удалось — он упал с первого же прыжка — тройного акселя. Фигурист набрал за свой прокат 60,27 балла.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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