Фигуристу поставили не ту музыку во время проката на чемпионате мира

Участнику мужских соревнований чемпионата мира-2021 в шведском Стокгольме, финскому фигуристу Вальттеру Виртанену поставили не его музыку.

Фигурист не стал начинать программу и просто прокатился несколько кругов по катку после остановки музыкального сопровождения.

В итоге финну все-таки включили его музыку. Но собраться и откатать чисто после такого инцидента ему не удалось — он упал с первого же прыжка — тройного акселя. Фигурист набрал за свой прокат 60,27 балла.