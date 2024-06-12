CAS завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщил фигурист Александр Галлямов.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет», — написал фигурист в своем Telegram-канале.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды на решение о перераспределении медалей.