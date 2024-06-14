В фигурном катании сократят количество прыжков в произвольной программе

Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести, сообщает РИА «Новости».

Это решение было принято на конгрессе ISU, который с 10 по 14 июня проходит в Лас-Вегасе. Изменение в правила вступит в силу с сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что ISU разрешил фигуристам исполнять сальто в рамках соревновательной программы.