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Сегодня, 09:10

В фигурном катании сократят количество прыжков в произвольной программе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести, сообщает РИА «Новости».

Это решение было принято на конгрессе ISU, который с 10 по 14 июня проходит в Лас-Вегасе. Изменение в правила вступит в силу с сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что ISU разрешил фигуристам исполнять сальто в рамках соревновательной программы.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
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Фигуристам разрешили исполнять сальто на соревнованиях

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