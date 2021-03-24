Трусова все-таки заявила тройной аксель в короткой программе

Стал известен контент, который заявили фигуристки на короткую программу в рамках чемпионата мира в Стокгольме. Несколько дней назад были опубликованы запланированные программы, в данном случае идет речь непосредственно о заявке, которая чаще совпадает с тем, что исполняют фигуристы.

Александра Трусова, в отличие от предыдущей заявки, все же включила первым прыжком тройной аксель, также она исполнит тройной флип и тройной лутц + тройной тулуп.

Анна Щербакова заявила двойной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной риттбергер.

Елизавета Туктамышева планирует исполнять тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. Каскад заявлен в первой половине, что влечет лишение надбавки по сравнению с другими фигуристками.

Кроме двух россиянок ультра-си заявила только японка Рика Кихира — она также планирует исполнить первым прыжком тройной аксель.

Короткая программа у женщин пройдет в среду, начало выступления россиянок — в 16:30 мск.

(Дмитрий Кузнецов)