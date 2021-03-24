Трусова все-таки заявила тройной аксель в короткой программе
Стал известен контент, который заявили фигуристки на короткую программу в рамках чемпионата мира в Стокгольме. Несколько дней назад были опубликованы запланированные программы, в данном случае идет речь непосредственно о заявке, которая чаще совпадает с тем, что исполняют фигуристы.
Александра Трусова, в отличие от предыдущей заявки, все же включила первым прыжком тройной аксель, также она исполнит тройной флип и тройной лутц + тройной тулуп.
Анна Щербакова заявила двойной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной риттбергер.
Елизавета Туктамышева планирует исполнять тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. Каскад заявлен в первой половине, что влечет лишение надбавки по сравнению с другими фигуристками.
Кроме двух россиянок ультра-си заявила только японка Рика Кихира — она также планирует исполнить первым прыжком тройной аксель.
Короткая программа у женщин пройдет в среду, начало выступления россиянок — в 16:30 мск.
(Дмитрий Кузнецов)
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