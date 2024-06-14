Фигуристам разрешили размещать логотипы производителей на костюмах

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам размещать логотипы спонсоров на своих соревновательных костюмах, сообщает РИА Новости.

Это решение было принято на конгрессе организации, который с 10 по 14 июня проходит в Лас-Вегасе. За предложение, направленное на увеличение связи фигурного катания с модной индустрией, проголосовало подавляющее большинство членов ISU.

Ранее на конгрессе было принято решение сократить количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести и разрешить фигуристам исполнять сальто в рамках соревновательной программы.

12 июня ISU одобрил увеличение максимального возраста для юниорских пар и танцоров.