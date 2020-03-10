Чемпионат мира по фигурному катанию пока не планируют проводить без зрителей

Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию в Монреале (Канада) планируется провести со зрителями, сообщили в оргкомитете соревнований. Из-за ситуации с коронавирусом спортивные соревнования в разных странах отменяются или проводятся при пустых трибунах. Ранее организаторы заявили, что не планируют отменять турнир.

— Границы Канады остаются открытыми для иностранных гостей, — цитирует организаторов ТАСС. — Билеты на чемпионат мира не подлежат возврату. Поскольку ситуация меняется стремительно, мы продолжаем следить за ее развитием вместе с Международным союзом конькобежцев (ISU) и будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Агентства общественного здравоохранения Канады.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта. В Канаде зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом.