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Болельщики в аэропорту встретили сборную России по фигурному катанию

04:52
Сборная России по фигурному катанию. Фото «СЭ»
Сборная России по фигурному катанию. Фото «СЭ»
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Сборная России по фигурному катанию вернулась в Москву после чемпионата мира, который проходил в Стокгольме.

В аэропорту «Шереметьево» спортсменов встретили болельщики команды.

На чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото у Анны Щербаковой, серебро завоевала Елизавета Туктамышева, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.

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