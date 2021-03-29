Болельщики в аэропорту встретили сборную России по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию вернулась в Москву после чемпионата мира, который проходил в Стокгольме.

В аэропорту «Шереметьево» спортсменов встретили болельщики команды.

На чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото у Анны Щербаковой, серебро завоевала Елизавета Туктамышева, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.