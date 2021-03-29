Болельщики в аэропорту встретили сборную России по фигурному катанию
04:52
Сборная России по фигурному катанию вернулась в Москву после чемпионата мира, который проходил в Стокгольме.
В аэропорту «Шереметьево» спортсменов встретили болельщики команды.
На чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото у Анны Щербаковой, серебро завоевала Елизавета Туктамышева, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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