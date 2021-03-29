Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова рассказала, что в Стокгольме на чемпионате мира ей не хватало гимна России, зрителей, мамы и собаки.

— Очень жалко, что не было зрителей. Было грустно выступать, когда на арене так мало человек. Я рада, чемпионат хоть как-то состоялся, потому что мы его очень ждали.

— Чего больше всего не хватало, кроме любимца?

— Я обычно брала другую собачку, Тину. Не хватало собачки, мамы и второго тренера.

— Насколько тяжелыми были соревнования?

— Мне было тяжело справиться с волнением, очень сильно волновалась. Надеюсь, что все прошло нормально. Конечно, я очень недовольна своим выступлением, но буду работать и улучшаться.

— Какие планы в дальнейшем?

— Буду стараться катать свои программы чисто.

— Приятно наконец услышать гимн России?

— Сейчас, конечно, приятно. На награждении у нас не только не было гимна, но еще и один флаг упал.

(Анастасия Плетнева)