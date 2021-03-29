Трусова — об эмоциях на чемпионате мира: «Приятно услышать гимн России»
Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова рассказала, что в Стокгольме на чемпионате мира ей не хватало гимна России, зрителей, мамы и собаки.
— Очень жалко, что не было зрителей. Было грустно выступать, когда на арене так мало человек. Я рада, чемпионат хоть как-то состоялся, потому что мы его очень ждали.
— Чего больше всего не хватало, кроме любимца?
— Я обычно брала другую собачку, Тину. Не хватало собачки, мамы и второго тренера.
— Насколько тяжелыми были соревнования?
— Мне было тяжело справиться с волнением, очень сильно волновалась. Надеюсь, что все прошло нормально. Конечно, я очень недовольна своим выступлением, но буду работать и улучшаться.
— Какие планы в дальнейшем?
— Буду стараться катать свои программы чисто.
— Приятно наконец услышать гимн России?
— Сейчас, конечно, приятно. На награждении у нас не только не было гимна, но еще и один флаг упал.
(Анастасия Плетнева)
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