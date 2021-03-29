Щербакова уклонилась от общения со СМИ после возвращения с чемпионата мира

Чемпионка мира Анна Щербакова не стала общаться с представителями СМИ во время встречи сборной в аэропорту Шереметьево. Фигуристы прилетели из Стокгольма чартерным рейсом в понедельник в 2:51 по московскому времени.

Болельщики успели поздравить Щербакову с днём рождения и вручить ей букет цветов из 201 розы.

На чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото у Анны Щербаковой, серебро завоевала Елизавета Туктамышева, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.

(Анастасия Плетнева)