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Щербакова уклонилась от общения со СМИ после возвращения с чемпионата мира

06:29
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Чемпионка мира Анна Щербакова не стала общаться с представителями СМИ во время встречи сборной в аэропорту Шереметьево. Фигуристы прилетели из Стокгольма чартерным рейсом в понедельник в 2:51 по московскому времени.

Болельщики успели поздравить Щербакову с днём рождения и вручить ей букет цветов из 201 розы.

На чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото у Анны Щербаковой, серебро завоевала Елизавета Туктамышева, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.

(Анастасия Плетнева)

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