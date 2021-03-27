Бестемьянова считает, что Степанову и Букина недооценили в танцах на льду ЧМ

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» подвела итоги чемпионата мира по фигурному катанию и поздравила российских фигуристов с победой в трех из четырех возможных дисциплин.

27 марта российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли мировое первенство в танцах на льду впервые за 12 лет.

«У нашей сборной ошеломляющий успех. Это очень важно перед Олимпиадой. Все поставленные задачи достигнуты: во всех дисциплинах получили по три квоты. Девочки просто произвели фурор. Поздравляю всех чемпионов, их тренеров, призеров, всех, кто выступал. Все сделали максимум того, что могли. Абсолютно потрясающе», — сказала «СЭ» Бестемьянова.

Бестемьянова также прокомментировала итоги танцев на льду ЧМ.

«Поздравляю Вику с Никитой с заслуженной победой, прекрасный прокат, все чудесно. Жаль, что Степанова с Букиным остались немножко недооцененными, но вчерашняя ошибка, конечно, отодвинула их от борьбы. Очень жалко. Но сегодня они откатались фантастически, лучший их прокат», — добавила Бестемьянова.

(Екатерина Звенигородская)