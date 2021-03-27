Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию
Победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их результат — 221,17 балла.
Для России это первая победа в танцах на льду на ЧМ за последние 12 лет. В последний раз золотые медали в этом виде программы завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин в 2009 году.
Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). На третьей позиции канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции (188,45).
Стокгольм (Швеция)
Чемпионат мира
Танцы
Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 133,02
2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 130,98
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 128,66
4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 127,54
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 125,75
6. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,16
10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 112,87
Итог
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 221,17
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 214,71
3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 214,35
4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 212,69
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 208,77
6. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 205,20
10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 188,45
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