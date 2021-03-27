Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию

Победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их результат — 221,17 балла.

Для России это первая победа в танцах на льду на ЧМ за последние 12 лет. В последний раз золотые медали в этом виде программы завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин в 2009 году.

Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). На третьей позиции канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции (188,45).

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Танцы

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 133,02

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 130,98

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 128,66

4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 127,54

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 125,75

6. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,16

10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 112,87

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 221,17

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 214,71

3. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 214,35

4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 212,69

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 208,77

6. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 205,20

10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 188,45