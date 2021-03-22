Арутюнян похвалил Трусову за максимальную сложность прыжковой программы
Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян оценил сложность прыжковой программы россиянки Александры Трусовой, похвалив ее за смелость.
«Всегда говорил: чем больше у спортсмена «в кармане», тем больше он может вытащить оттуда в нужный момент, — цитирует Арутюняна RT 22 марта. — У Алены Косторной был тройной аксель, но он рассыпался, и не осталось вообще ничего. Так что Саша молодец, что пробует максимальную сложность».
16-летняя фигуристка выступит на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдет с 22 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/845011-arutyunyan-trusova-pohvala-pryzhki
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