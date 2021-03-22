Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал «СЭ» первый положительный случай коронавирусной инфекции на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«У нашей сборной все хорошо. Если бы кто-то из нашей сборной заболел, тогда бы я не сказал, что у нас все хорошо. Наша сборная в порядке, они все катаются», — сказал Коган «СЭ».

22 марта в пресс-релизе Международного союза конькобежцев появилась информация о первом выявленном положительном тесте на коронавирусную инфекцию. Заболевший не называется, но утверждается, что ситуация под контролем. Лица, которые контактировали с зараженным, были изолированы.

(Артем Бухаев)