Ягудин прокомментировал три падения Трусовой с четверных на тренировке в Стокгольме

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал три падения российской фигуристки Александры Трусовой во время тренировки произвольной программы перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.

«Здорово, конечно, Саша прыгает, но поди реши, что правильнее: тот же лутц вышел недокрученным, значит, засчитан будет как тройной, еще и с падением, — цитирует Ягудина RT 22 марта. — Вот и получается, что все преимущество, полученное за счет первых двух четверных, сводится на ноль последующими падениями».

16-летняя фигуристка выступит на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдет с 22 по 28 марта.