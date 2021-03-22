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Ягудин прокомментировал три падения Трусовой с четверных на тренировке в Стокгольме

22:42
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал три падения российской фигуристки Александры Трусовой во время тренировки произвольной программы перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.

«Здорово, конечно, Саша прыгает, но поди реши, что правильнее: тот же лутц вышел недокрученным, значит, засчитан будет как тройной, еще и с падением, — цитирует Ягудина RT 22 марта. — Вот и получается, что все преимущество, полученное за счет первых двух четверных, сводится на ноль последующими падениями».

16-летняя фигуристка выступит на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдет с 22 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/845008-yagudin-trusova-padeniya-trenirovka-chm

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