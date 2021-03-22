Ягудин прокомментировал три падения Трусовой с четверных на тренировке в Стокгольме
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал три падения российской фигуристки Александры Трусовой во время тренировки произвольной программы перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.
«Здорово, конечно, Саша прыгает, но поди реши, что правильнее: тот же лутц вышел недокрученным, значит, засчитан будет как тройной, еще и с падением, — цитирует Ягудина RT 22 марта. — Вот и получается, что все преимущество, полученное за счет первых двух четверных, сводится на ноль последующими падениями».
16-летняя фигуристка выступит на чемпионате мира в Стокгольме, который пройдет с 22 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/845008-yagudin-trusova-padeniya-trenirovka-chm
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