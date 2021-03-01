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Александр Жулин считает боевым состав женской сборной на ЧМ в Швеции

12:52
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил состав сборной России на чемпионат мира в Швеции. В женских соревнованиях будут участвовать Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Среди мужчин за Россию выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«У девушек состав боевой. Туктамышева посражается за подиум. Ей будет очень сложно бороться с Трусовой и Щербаковой, но все равно легче, чем было бы Косторной. Что касается мужской команды, то сложно сказать. С точки зрения проведения чемпионата, все правильно, но на олимпиаду, скорее всего, повезли бы Алиева как более опытного. Видимо, решили рискнуть и послать молодого парня. Может быть, он так здорово прокатается, что зарекомендует себя к следующему сезону в роли опытного фигуриста. Логически все сделано правильно», — сказал Жулин «СЭ».

Мировое первенство пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта. (Сергей Федоров)

Чемпионат мира по фигурному катанию

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