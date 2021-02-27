Фигурист Мозалев не понимает, как будет проходить отбор на чемпионат мира

Победитель юниорского первенства мира Андрей Мозалев заявил, что не знает, как конкретно будут отбирать спортсменов на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. У мужчин вакантна одна путевка. Другая досталась победителю чемпионата России Михаилу Коляде.

— Тройной флип в начале короткой был запланирован?

— Да, решили сейчас делать тройной, чтобы было немного полегче и все-таки на чистоту катания работать. В произвольной все, как было, так и будет.

— Насколько полезен был Кубок Первого канала в плане опыта?

— Работали, как и всегда. В принципе, на Кубке Первого канала был расслабон. Все-таки там не было такого напряжения, потому что, в принципе, он ничего не решал. А к этому старту подходили более серьезно.

— Болельщики рассуждали о том, как же так, мальчики проиграли девочкам.

— Мы относились к этому больше, как к шоу, но все равно боролись до конца, чтобы защитить честь мужскую.

— Чувствуется, что здесь идет отбор на чемпионат мира?

— Да, чувствуется, что идет борьба. Мы не в курсе, как будут отбирать участников, просто делаем свою работу.

(Анастасия Плетнева)