Леонова согласилась с выбором состава женской сборной России на ЧМ в Швеции

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала состав сборной России в женском одиночном катании на чемпионате мира в Швеции.

«Полностью согласна с таким выбором. Все решилось по спортивному принципу. Алена Косторная каталась хуже, следовательно, не поехала на чемпионат мира. Лиза намного лучше выступала в течение сезона, она готова лучше. Пока Алена не вернет свои кондиции, которые были в группе у Тутберидзе, ей будет сложно бороться за путевку на чемпионат мира. Ей нужна изюминка, свой собственный козырь. На данный момент, поехали те, кто заслужил», — сказала Леонова «СЭ».

Мировое первенство пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Женскую сборную в одиночном катании представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.