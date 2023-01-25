«Если бы россиянок допустили, они бы соревновались сами с собой». Немецкая фигуристка Шотт — о чемпионате Европы

Чемпионка Германии Николь Шотт не планирует осваивать ультра-си, ей нравится просто кататься.

В Финляндии проходит чемпионат Европы, на котором не выступают российские фигуристы. Чемпионка Германии Николь Шотт в прошлом году была лишь 13-й, но в этот раз рассчитывает войти в топ-10. После тренировки перед началом турнира немецкая фигуристка пообщалась с корреспондентом «СЭ» и поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований, высказалась об Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой, а также объяснила, почему не хочет учить четверные прыжки.

ISU решает, кто будет участвовать, а кто нет

— У меня все хорошо. Сейчас я на катке, на чемпионате Европы. Тренировки проходят по плану. Приятная атмосфера, хотя приехало еще не так много фигуристок — на тренировках достаточно пусто и тихо.

— Ты говорила, что можешь завоевать медаль на чемпионате Европы. Какие у тебя ожидания от турнира?

— На самом деле, я никогда такого не говорила. Я сказала, что у меня снова есть шанс попасть в топ-10 на чемпионате Европы. Места вакантны. Конечно, есть некоторые фигуристки, у которых чуть выше уровень, но также есть много девушек, выступающих примерно на одном уровне на многих соревнованиях в этом сезоне. Если посмотреть на лучшие баллы сезона, то остается еще возможность многого достичь.

— Как думаешь, кто будет фаворитом в Финляндии?

— Конечно, это Луна Хендрикс. Думаю, она та девушка, которая будет лидировать на этом турнире.

Каролина Костнер. Фото Global Look Press

— Есть ли у тебя любимый фигурист или фигуристка, кого ты выделила бы из всех?

— Моя самая любимая фигуристка — это Каролина Костнер. Это просто сумасшедше, как она каталась, мне всегда нравилось наблюдать за ней.

— В интервью немецкому изданию ты вспоминала о прошлом чемпионате Европы и о том, что россиянки могли упасть и все равно оказаться в тройке.

— Можно видеть, что в прошлом сезоне они были на более высоком уровне, чем все остальные. Да, они могли упасть и все равно быть в медалях. У европеек и других спортсменок не было возможности попасть на пьедестал, и они соревновались друг против друга. Это то, как это было и как, наверное, было бы сейчас, если бы россиянки соревновались на этом чемпионате.

— Но россиянки в этом году не участвуют, и многие другие девушки могут завоевать медали. Считаешь, это хорошо для фигурного катания?

— Я не хочу комментировать политическую сторону вопроса. Это ISU решает, кто будет участвовать, а кто нет. Мое дело — концентрироваться на себе и делать то, что я могу.

Туктамышева — впечатляющая фигуристка

— Ты вообще следишь за российским фигурным катанием?

— Вижу некоторую информацию в социальных сетях от тех людей, на которых я подписана.

— Есть ли кто-то из российских фигуристов, кто тебя впечатлил?

— По моему мнению, Елизавета Туктамышева — это очень впечатляющая фигуристка. Это такой боец. У нее были хорошие и плохие моменты, но она всегда возвращалась, боролась со всем, что с ней происходило, и все еще выступает.

— Лизе 26 лет, и она владеет четверным тулупом. Что ты думаешь об этом?

— Это впечатляет, что она смогла это сделать. Она достаточно долгое время прыгает тройной аксель, и достаточно успешно, это всегда было ее отличительной чертой. Но теперь она выучила четверной — реально впечатляет, когда такое видишь.

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— Александра Трусова на Олимпиаде сделала пять четверных. Это впечатлило?

— Да, это была запоминающаяся программа. Она же прыгнула пять четверных — больше, чем большинство мужчин. Очень трудная программа, и очень впечатляет, что она все-таки сделала все эти квады.

— А ты сама пробовала четверные?

— Нет. Я пыталась сделать тройной аксель, но после того как травмировалась, решила оставить попытки. Я не чувствую, что обязательно должна прыгнуть его. Мне нравится кататься, это одна из моих любимых частей фигурного катания. Я не тот человек, который слишком углубляется в техническую сторону. Мне нравится нарабатывать технику катания. Поэтому я никогда не фокусировалась на том, чтобы прыгнуть квад.

Повышение возрастного ценза — это хорошо

— Что важнее в фигурном катании — компонентная часть программы или техника?

— Конечно, техника.

— Ты можешь назвать фигуриста, который обладает всеми компонентами: техникой, артистизмом, скольжением?

— Я считаю, что лучшие фигуристы — это те, у которых никогда не было лучшей техники. Например, одна из моих любимых фигуристок — Сатоко Мияхара. Но у нее были проблемы с техникой. Я думаю, что тяжело иметь и то и другое. Никто из моих любимых фигуристов по навыкам катания не был лучшим с точки зрения прыжков.

— Что ты думаешь о повышении возрастного ценза?

— Я думаю, это хорошо. Дети должны оставаться детьми достаточное количество времени. Мне нравилось, когда меня приглашали на званые ужины и дни рождения. Но мне легко говорить, потому что я давным-давно превысила этот ценз.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Но в России, к примеру, 15-летняя Софья Акатьева соревнуется с 26-летней Елизаветой Туктамышевой. Что ты думаешь об этом?

— Да, так и есть — девочки соревнуются с женщинами. Я считаю, что должны быть юные фигуристки и женщины.

— Ты имеешь в виду отдельные соревнования для девочек и для женщин?

— Да.

— У тебя есть любимая программа в фигурном катании?

— «Болеро» Каролины Костнер.

— Камила Валиева тоже катала «Болеро». Но тебе больше нравится версия Костнер?

— Каролина была просто безумной фигуристкой. Например, когда она принимала ту самую позу посреди катка и когда менялась музыка. Это был просто такой удивительный момент. И мне это нравится.

Николь Шотт. Фото Global Look Press

Решение завершить карьеру будет спонтанным

— А ты видела показательный номер Валиевой в образе Уэнсдэй?

— Нет.

— Тебе нравятся гала-шоу после соревнований?

— М-м-м, да. На больших соревнованиях. Это всегда по-настоящему весело, и я думаю, что это приносит наибольшую коммерцию в фигурное катание. Так можно показать большее количество спонсоров. Поэтому я думаю, что это действительно важная часть.

— У тебя уже есть показательный номер для гала-шоу после чемпионата Европы?

— На самом деле, нет. Я не думаю об этом. (Смеется.) Это проблема вечера субботы.

— У тебя есть любимый показательный номер?

— Да. Программа испанцев Оливии Смарт и Адрия Диаса в прошлом году. Они выступали в стиле 80-х под Maniac Майкла Сембелло. Ребята устроили действительно веселое шоу, которое было очень хорошим.

— Что тебе запомнилось с Олимпийских игр?

— На самом деле, все. Это было действительно весело. Кроме того, в нашей команде царила действительно отличная атмосфера, было очень приятно там находиться и делиться всем этим с остальными. Вся Олимпиада была веселой и доставила огромное удовольствие.

— Тебе уже 26. Думала о завершении карьеры или хочешь кататься еще долгое время?

— Я смотрю из сезона в сезон. Как я себя чувствую, как что работает. И я думаю, что это будет спонтанное решение: когда почувствую, что действительно устала, и решу, что хватит. Но сейчас мне все по-прежнему нравится. И я делаю это со страстью.