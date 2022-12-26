От подающей надежды фигуристки из группы Мишина до Императрицы. Как изменилась Туктамышева за 8 лет

Спустя долгое время Елизавета Туктамышева заняла призовое место на чемпионате России.

Впервые за последние восемь лет фигуристка попала в тройку, завоевав бронзу. В прошлый раз она получила медаль чемпионата России аж в 2014 году. Тогда Туктамышева остановилась в шаге от золота и стала второй.

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Примечательно, что Лиза была последней совершеннолетней обладательницей медали на чемпионатах страны, и теперь ей снова удалось стать самой возрастной фигуристкой, попавшей на подиум. Предлагаем посмотреть, как изменилась Императрица с тех времен.

Елизавета Туктамышева в 2015 году. Ольга Бенар

Алексей Мишин, Елизавета Туктамышева и Алена Леонова. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Ксения Нуртдинова

Фото Global Look Press

Ксения Нуртдинова

Елизавета не только принимала участие в соревнованиях, но и активно помогала коллегам в роли комментатора и даже выходила на лед для символического вбрасывания шайбы.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елизавета Туктамышева и Павел Дацюк. Фото photo.khl.ru Фото photo.khl.ru

За прошедшие восемь лет Туктамышева не раз занимала призовые места на многих турнирах. Елизавета не раз доказала, что не собирается сдавать позиции и отставать от юных дарований.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Надо признать, что что со временем наряды и номера фигуристки стали намного откровеннее. Однако это ничуть не мешает Лизе показывать высокий уровень катания, а наоборот, добавляет ее выступлениям нотку пикантности.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фото Global Look Press

Возраст участниц чемпионатов России уже давно понизился настолько, что некоторым фигуристкам сложно соревноваться с более молодыми соперницами. Однако, несмотря ни на что, Лиза по-прежнему продолжает показывать высокие результаты и не готова уходить в тень. 26-летняя спортсменка сохраняет прекрасную форму и по-настоящему кайфует от фигурного катания.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»