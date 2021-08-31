Из России уезжают сразу две сильные фигуристки. Стоит ли бить тревогу или нужно их отпустить?

Анастасия Губанова и Мария Талалайкина могут стать новыми жертвами суперконкуренции в нашей сборной.

По не подтвержденной до конца информации, сразу две российские фигуристки приняли решение о смене гражданства. Речь идет о спортсменках из группы Евгения Рукавицына — Анастасии Губановой и Марии Талалайкиной. Губанова, скорее всего, теперь будет выступать за Грузию, а Талалайкина — за сборную Италии. Правда, чтобы осуществить переход, им теперь нужно согласовать свое решение с руководством федерации фигурного катания. У ФФККР есть правовая возможность удержать спортсменок. Но нужно ли это делать?

Губанова останется в Питере с Рукавицыным, Талалайкина поедет к Туренко

Впервые о возможном международном трансфере заговорили вчера, когда на одной интернет-площадке фанаты опубликовали давно ходившие в узких кругах слухи. Говорят, что дело со сменой гражданства для россиянок Марии Талалайкиной и Анастасии Губановой уже решенное и фигуристки уже в ближайшее время будут выступать за другие страны. По предположению болельщиков, Губанова должна была отправиться в команду Армении, а Талалайкина — в сборную Италии. Переход Марии в команду Италии косвенно подтвердила подруга по группе Рукавицына Елизавета Нугуманова. На вопрос одного из болельщиков Нугуманова ответила, что ей будет очень не хватать ее близкой подруги. Фанат спросил Анастасию, как она относится к тому, что Губанова будет выступать теперь за Италию. «Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень ее не хватать», — написала Нугуманова.

Фигуристка Нугуманова в инстаграм-сториз подтверждает переход спортсменки Талалайкиной в сборную Италии pic.twitter.com/YIaPrXJ7C2 — Рустам Имамов (@rustamKZN1) August 31, 2021

Анастасия Губанова действительно уедет из России, но не в Ереван, а в Тбилиси. Она выложила в своем Instagram фото на льду с сердечками и грузинским флагом, а вскоре с официальным заявлением выступила Федерация фигурного катания Грузии. «Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она покажет свои новые программы», — написали представители ведомства в своем Instagram. В переходах девушек есть два важных отличия. Если в случае с Губановой фраза «уехать в Тбилиси» всего лишь игра слов — спортсменка с большой долей вероятности физически остается в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына, пусть и будет выступать за другую страну, — то вот Талалайкина, судя по всему, действительно переезжает на Апеннины. Во-первых, слухи активно сватают ее в команду российского тренера Ангелины Туренко, которая теперь работает за рубежом. Во-вторых, раз Нугуманова пишет о том, что будет скучать по подруге, значит, вместе они тренироваться больше не будут. В-третьих, анонимный источник ТАСС пишет, что Мария не обсуждала со своими тренерами вопрос смены гражданства. А раз Рукавицын в неведении, то значит формальным переездом дело не ограничивается.

Россия при желании может запретить фигуристкам менять гражданство

Впрочем, по новым правилам (кстати, принятым по настоятельной просьбе Федерации фигурного катания на коньках России) у ФФККР теперь есть полномочия запретить практически любым профессиональным спортсменам смену гражданства без одобрения совета федерации. По принятым на последнем совете Международного союза конькобежцев (ISU) правилам теперь под ограничения подпадают все фигуристы, которые в течение последних двух лет выступали на национальном чемпионате. Обосновали поправку необходимостью национальных федераций защищать свои интересы и вложенные в спортсменов в финансы. Ранее официальный запрос на переход должны были подавать только те спортсмены, которые в течение нескольких сезонов выступали на международных стартах. Предыдущая вариация регламента выглядела более логичной — страны не хотят терять тех, на кого рассчитывают и от кого ждут результата. А спортсмены, которые в силу высокой конкуренции не могут пробиться на крупные турниры в своей стране, имеют право развиваться в другой. Но теперь власть ФФККР распространяется и на тех, кто в России может только мечтать об этапе Гран-при или важном челленджере.

Можно долго спорить о гуманности подобного решения и реинкарнации крепостного права, но ключевое — без одобрения федерации переход осуществиться не может. Талалайкина в последний раз ездила на ЧР в декабре прошлого года и заняла на турнире в Челябинске девятое место. Губанова ездила на чемпионат России в позапрошлом сезоне и стала в Красноярске десятой. В целом, если оценивать их уровень, то это сильные и харизматичные фигуристки, которые точно будут выделяться на тусклом европейском уровне, но в России у них нет никаких шансов пробиться на важные турниры. Анастасия в свое время была едва ли не лидером юниорской сборной и котировалась выше Алины Загитовой. О Губановой говорили еще с девяти лет, выделяя невероятное скольжение и интерпретацию программ. Но вот только после перехода во взрослые ее карьера, по сути, так и не состоялась. Талалайкина каждым своим выступлением дает шоу и радует зрителя, но вот только ее технический набор не позволяет даже теоретически бороться в нашей стране за призовые места. В Италии, как и в Грузии, конкуренции фактически нет — поэтому путь на главные старты для девушек будет открыт.

В ФФККР полное молчание и отрицание проблемы

Наша федерация пока никак не отреагировала на публикацию новостей о переходах спортсменок. Более того, ее представители уверяют, что даже не слышали о таких планах! К примеру, президенту ФФККР Александру Горшкову «СЭ» позвонил уже после поста в Instagram грузинской федерации, но функционер все равно настаивал на своей неосведомленности. «Нет, я не слышал таких новостей, — сказал Горшков. — Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход Губановой? Простите, у меня много дел и нет времени читать газеты и новости, обсуждать их сейчас. Я о таком не слышал». Не стал общаться с журналистами и тренер фигуристок Евгений Рукавицын. Стоило только обозначить в телефонной беседе, что его беспокоит корреспондент «СЭ», Евгений наотрез отказался отвечать на какие-либо вопросы, даже не дождавшись самого вопроса. «Нет, извините, я пока не буду ничего комментировать. Надо подождать, сейчас мне нечего сказать», — сказал нам специалист. Более четкий ответ дал Александр Коган. В разговоре с одним из российских СМИ гендиректор ФФККР заявил, что федерация никаких разрешений никому не давала и запросов не получала. А если в соцсетях о переходах и пишут — то и все претензии нужно адресовать соцсетям.

Curious about how Figure Skating Pair athletes Isabella and Alex surpass their challenges? Listen to how loving what you do can be your breakthrough. ?#IsabellaGamez #Challenges #FigureSkating #Philippines pic.twitter.com/tdwCzNvXNM — Philippine Skating Union (@phskating) August 17, 2021

Выглядит это все странно. Возможно, в ФФККР действительно озадачены внезапным решением Губановой и Талалайкиной и теперь не знают, как им действовать. С одной стороны, все карты в их руках, но с другой — как на запрет перехода отреагирует общественность? Борьбой за силу нашей сборной это точно не объяснить, ведь в России сейчас больше десяти фигуристок владеют элементами ультра-си. У нас переизбыток сильных спортсменов в женском одиночном катании, в то время как в мире (особенно в Европе) наметился кадровый кризис. Не востребованные у нас фигуристки смогли бы поднять уровень фигурного катания в других странах. Но только в федерации явно не хотят отпускать никого просто так — это видно и по проблемам при переходе Леонида Свириденко, и по ситуации с парником Александром Коровиным, опровергавшим пост Федерации фигурного катания Филиппин о своем решении выступать за эту страну. В Twitter филиппинцы даже выложили фотографию Коровина с новой партнершей, однако Александр на прямой вопрос попросил подождать и обозначил, что официально его никто не отпускал. Поэтому даже бодрые посты в соцсетях грузинской федерации еще ничего не значат.