Россия теряет своих фигуристов. Не бережем таланты или естественный отбор неумолим?

Что не так с нашим фигурным катанием.

Если искать в мире что-нибудь мимолетнее любви, то карьеру в фигурном катании однозначно можно ставить в верх рейтинга. Любовь, согласно формуле Бегбедера, живет три года, а путь фигуриста на взрослом уровне и того меньше. И не только у женщин. Вы скажете — что ты несешь, у мужчин есть люди, уже прошедшие два олимпийских цикла, да и Тарасова/Морозов и Синицина/Кацалапов о завершении вроде как не объявляли — скорее наоборот. Но они лишь вершина айсберга. Вершину всегда видно, но куда важнее процессы, которые проходят в подводной части.

Почему такая текучка?

На изучение темы меня подтолкнул разговор с одним из тренеров: «Напиши про то, как убивают наши таланты. Губят здоровье или засовывают под других, которых надо вытащить компонентами. И напрыгать надо очень много, чтобы от этого не зависеть. Никогда не говорят, конечно, ставьте тому-то повыше. Говорят по-другому: «Посмотрите на вот этого мальчика. Реально хороший, не обижайте».

Интуитивно вроде бы понятно, что заканчивают в России действительно многие — но кажется, что мы преувеличиваем масштаб. 18 человек на чемпионат России у одиночников набирается легко. Закончили Загитова и Медведева? Ну так понятно, куда им дальше-то. Зато на шоу смотрятся органично.

«СЭ» изучил состав участников двух чемпионатов России в начале олимпийского цикла 2018-2022 годов и в его конце — это ровно три года. По идее большинство спортсменов ставят перед собой цель пробиться на Олимпиаду, поэтому должны были «дожить» до предолимпийского чемпионата. Однако на деле все оказалось не так.

Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

По нашим подсчетам, завершили карьеру, ушли из нашей сборной или завершили существование в дуэтах 58% участников чемпионата-2018. Согласитесь, цифра солидная. Совсем не в духе стараний ISU по продлению карьер.

С одной стороны, этому есть абсолютно обоснованные аргументы — высокая конкуренция, специфика вида спорта, когда максимальных успехов реально достичь в юном возрасте при компактной фигуре.

С другой, как говорят фигуристы и тренеры, есть и ворох других причин — отсутствие финансовых стимулов, необъективность судейства, малое число школ, недостаток тренеров в регионах. Как пример — буквально завтра в США начнется так называемый Трофей Пегги Флеминг. За участие в турнире взнос не берут, зато призовые — 3 тысячи долларов за победу, 2 и 1 за серебро и бронзу соответственно. Может, деньги небольшие по сравнению с Кубком Первого канала, а вот для уборщика во «Вкусно и точке» или шахтера на Кузбассе — баснословные. Тут к месту вспомнить истории питерских танцоров, которые в межсезонье подрабатывали грузчиками и курьерами.

И вот ради таких турниров продолжают тренироваться многие американцы в возрасте. Там есть и девушки постарше Туктамышевой, и парни за 30. У нас же подавляющее число спортсменов уходят в тренеры и не совмещают работы. Элементарно «подкатывая» детей за 2-3 тысячи рублей в час, заработаешь больше, чем за всю спортивную карьеру вне сборной. В Америке не раз натыкался на примеры, как фигурист вдруг уходит в бизнес, становится айтишником — а потом как ни в чем ни бывало возвращается на каток. Да чего далеко ходить — тот же Нэйтан Чен. Конечно, это не правило, но и не исключение для Америки.

Из девушек «выжили» единицы

Теперь к цифрам.

Вот как выглядела итоговая таблица чемпионата России-2018/19 в Саранске — и вот чем сейчас занимаются эти фигуристки.

Анна Щербакова — продолжает карьеру

Александра Трусова — продолжает карьеру

Алена Косторная — продолжает карьеру

Станислава Константинова — пропустила сезон-2021/22

Алина Загитова — «приостановила» карьеру

Софья Самодурова — завершила карьеру

Евгения Медведева — косвенно утверждала, что завершила карьеру

Анна Тарусина — завершила карьеру

Анастасия Губанова — продолжает карьеру в сборной Грузии

Анастасия Гулякова — продолжает карьеру

Виктория Васильева — ушла в парное катание

Алена Леонова — завершила карьеру

Анастасия Тараканова — завершила карьеру

Полина Цурская — завершила карьеру

Мария Талалайкина — попыталась перейти в сборную Италии, но разрешения не дали

Мария Сотскова — завершила карьеру и получила 10-летнюю дисквалификацию за допинг

Елизавета Нугуманова — продолжает карьеру

Дарья Паненкова — завершила карьеру

Активная карьера в России продолжается у 6 из 18 девушек (33%).

Этери Тутберидзе. Камила Валиева. Александра Трусова. Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На последнем чемпионате России было 3 из 18 девушек — Щербакова, Трусова и Самодурова.

Сразу сравниваем с США — также 18 фигуристок в 2019-м, из них остались в игре 10. На последнем чемпионате США появилось 7 «старожилок» при 16 квотах. Не владея японским, не возьму на себя смелость утверждать, сколько фигуристок там формально продолжают карьеру, но на последнем чемпионате Японии выступало 18 фигуристок, участвовавших в нем же в 2018 году (а всего участниц было тогда 29).

Можно, конечно, апеллировать, мол, когда одни и те же приезжают на национальный чемпионат — значит, конкуренции нет. Отчасти правда — у этой палки действительно есть другой конец. У сборной России самая длинная скамейка: за те же три года наши успели послать только на чемпионаты мира и Олимпиаду по 8 одиночников (с парами и танцами все гораздо стабильнее — 5 и 4). У Японии все скромнее — танцоров и пар у них почти нет, а по одиночникам — 5 женщин и 4 мужчины. У США этот показатель вообще смешон — 4 женщины и по 3 представителя в каждом из других видов.

И тем не менее проблема, о которой много говорят сами фигуристы: если ты плохо выступил на чемпионате России и стал даже седьмым, для тебя сезон закончен и путь в сборную заказан. Да и костяк сборной, за исключением мужского одиночного, практически всегда очевиден еще в начале сезона — представить, что на чемпионат Европы запрыгнет талант из Екатеринбурга, категорически нереально. И в этом смысле кардинально от японцев и американцев мы не отличаемся — плюс у них вторые «тройки» отправляют на чемпионат четырех континентов, а у нас на «Европу» и «мир» едут одни и те же.

Мужчины держатся

Смотрим те же цифры по мужчинам:

Максим Ковтун — завершил карьеру

Михаил Коляда — продолжает карьеру

Александр Самарин — продолжает карьеру

Андрей Лазукин — продолжает карьеру

Дмитрий Алиев — продолжает карьеру

Константин Милюков — продолжает карьеру в сборной Белоруссии

Александр Петров — пропустил сезон-2021/22

Егор Мурашов — продолжает карьеру в сборной Швейцарии

Артур Дмитриев — продолжает карьеру в сборной США

Антон Шулепов — пропустил сезон-2021/22

Владимир Самойлов — продолжает карьеру в сборной Польши

Роман Савосин — продолжает карьеру

Владислав Катичев — продолжает карьеру

Артем Ковалев — продолжает карьеру

Артём Лежеев — продолжает карьеру

Артем Зотов — завершил карьеру

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Активная карьера в России продолжается у 8 мужчин из 16 (50%).

На последнем чемпионате России было 5 из 16 мужчин — Коляда, Самарин, Алиев, Ковалев, Савосин.

В США показатели следующие: продолжили карьеру 9 участников чемпионата-2019 из 20, до последнего чемпионата дошли 7 при 14 заявленных.

Пары и танцы трещат по швам

В парах легче перечислить, кто остался из приехавших в Саранск в декабре 2018-го. Это Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов, Павлюченко/Ходыкин, Кудрявцева/Спиридонов и Ахантьева/Колесов. Многие попытались сменить партнеров и либо пропали с радаров (Костюкович/Ялин), либо остаются крепкими середняками (Лабазина/Рахманин). Панфилова/Рылов подавали большие надежды, но в последнем сезоне из-за травм ни разу не вышли на соревновательный лед.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Аналогично с танцами: продолжают карьеру из 14 дуэтов саранского образца только Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Загорски/Гуррейро и Миронова/Устенко. Остались в фигурном катании Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, но у всех другие партнеры. Большинство завершили карьеру, причем достаточно давно.

Причем нельзя сказать, что идет смена поколений. В парах тройка практически не менялась весь олимпийский цикл. В танцах не менялась двойка, а затем пришел новый юниорский дуэт, во взлете которого никто не сомневался, — зато завершили карьеру или сменили партнеров почти все оставшиеся. И здесь о длинной скамейке говорить уже не приходится.

Возможно, нынешнее положение дел со «взятием аскезы» и уходом в себя позволит смягчить культ сборной, и жизнь за ее пределами пробьется сквозь асфальт. Все-таки наше фигурное катание благодаря популярности и деньгам уже может позволить себе такую жизнь, в которой будут цвести тысячи цветов. А не принцип «за сборной хоть трава не расти», как во многих наших зимних видах.