Валиева и Трусова провели прыжковый баттл на показательных чемпионата Европы. Дочери Тутберидзе устроили сюрприз

Последний день чемпионата Европы не обошелся без импровизированного перформанса наших одиночниц.

Нужны ли показательные?

К показательным выступлениям на больших турнирах уже давно неоднозначное отношение. Даже некоторые фигуристы, с которыми довелось говорить, предлагали заменить их чем-то более спортивным или хотя бы добавить мастер-шоу а-ля Матчи звезд НХЛ или хотя бы прыжковый турнир. Для ценителей искусства, моды и фигурного катания это, конечно, песня. Для тех, кто предпочитает чистый спорт и конкуренцию, — проходное событие.

Нет, гала-шоу, конечно, нужно. Подтверждение этому — огромная очередь на вход в «Тондираба» сегодня. В России такая организация вызвала бы скандал. Особенно учитывая пандемийные обстоятельства.

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Коронавирус мог бы заставить усомниться в нужности сегодняшнего мероприятия. Итоговый банкет отменили, интервью с российскими фигуристами отменили — все это из-за коронавируса. Хотя, думается, в официальных источниках интервью все-таки появятся — так что следите за ресурсами федерации.

А нужно ли тогда рисковать здоровьем ради гала? Вот итальянцы Гиньяр/Фаббри, у которых заболела коронавирусом тренер и которые жаловались на красные руки из-за постоянной дезинфекции, взяли билеты и свалили подальше с омикронного фестиваля.

Дэвис отметила день рождения на арене, у Щербаковой новый номер

Благодаря этому, кстати, в свой день рождения на льду появилась Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Ей по окончании выступлений Денис Васильев от всех подарил большой торт со свечкой. Ура!

Подарки для Дианы Дэвис в честь дня рождения! pic.twitter.com/Fvfb1W5vU4 — Lublineс93 (@Lublinec931) January 16, 2022

А на заключительный общий номер фигуристы и вовсе выходили в масках. Хотя потом снимали, чтобы сфотографироваться. Типичное наложение Instagram-эпохи на ковид-эпоху.

Самые интересные выступления лучше смотреть, чем комментировать. Анна Щербакова представила новый показательный номер, в котором стала светящимся ангелом. Не только красиво и изящно, но и очень точно с точки зрения маркетинга. После того как фигуристка призналась, что почувствовала давление информационного пространства, этот образ стал еще уместнее.

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Про чудесное перевоплощение Саши Трусовой по ходу программы уже написано много. Опять же, лучше смотреть.

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Ну и, как всегда, зажгли Морис Квителашвили с Камилой Валиевой и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский со своим масштабным номером на тему Мэрилин Монро.

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И рокеры Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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Трусова не удержалась от прыжков

Но самое огненное началось в конце. Российские фигуристы будто услышали мольбы о прыжковом турнире и решили устроить импровизированный баттл после того, как удалились их коллеги.

Прыжковый турнир среди россиян и эстонцев

Главными героями стали Камила Валиева, Александра Трусова и Марк Кондратюк. Может, Александр Коган оставил их на льду разыгрывать места в команднике? У бортика была тоже внушительная делегация — не только Этери Тутберидзе, но и вице-президент ISU и рефери Александр Лакерник.

Итак, все готово к битве.

Первый акт. Трусова едет на тулуп — падает. Затем падает с параллельного четверного тулупа вместе с Валиевой и Кондратюком. Валиева делает тройной аксель. Вроде бы преимущество у Камилы?

Как бы не так! Трусова в своем потрясном костюме едет крушить и делает четверной лутц + тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Надеюсь, у вас не рябит в глазах.

А под конец Анна, Камила и Марк сделали-таки параллельный четверной тулуп. Это было очень красиво! Оставшиеся на льду эстонцы ответили своим каскадом из тройных — Арлет Леванди и Нина Петрокина развлекали домашнюю публику как могли.

Параллельный четверной тулуп Валиевой, Трусовой и Кондратюка. pic.twitter.com/amlcqvLIJ1 — Lublineс93 (@Lublinec931) January 16, 2022

Анна Щербакова поберегла себя и ангельские крылья и участвовать в баттле не стала. Хотя в подобном обмундировании могла бы скрутить и шестерной. Но она согласилась на фото с молодым эстонцем Леванди (часто ли у российских футболистов иностранцы просят футболку?) и, конечно, с командой Тутберидзе.

Следующее фото ждем в Пекине. Туда российская сборная поедет в хорошем настроении — правда, сначала надо пережить сборы в Красноярске и битву под ковром за состав на Олимпиаду и в команднике.