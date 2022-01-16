Валиева и Трусова провели прыжковый баттл на показательных чемпионата Европы. Дочери Тутберидзе устроили сюрприз
Нужны ли показательные?
К показательным выступлениям на больших турнирах уже давно неоднозначное отношение. Даже некоторые фигуристы, с которыми довелось говорить, предлагали заменить их чем-то более спортивным или хотя бы добавить мастер-шоу а-ля Матчи звезд НХЛ или хотя бы прыжковый турнир. Для ценителей искусства, моды и фигурного катания это, конечно, песня. Для тех, кто предпочитает чистый спорт и конкуренцию, — проходное событие.
Нет, гала-шоу, конечно, нужно. Подтверждение этому — огромная очередь на вход в «Тондираба» сегодня. В России такая организация вызвала бы скандал. Особенно учитывая пандемийные обстоятельства.
Коронавирус мог бы заставить усомниться в нужности сегодняшнего мероприятия. Итоговый банкет отменили, интервью с российскими фигуристами отменили — все это из-за коронавируса. Хотя, думается, в официальных источниках интервью все-таки появятся — так что следите за ресурсами федерации.
А нужно ли тогда рисковать здоровьем ради гала? Вот итальянцы Гиньяр/Фаббри, у которых заболела коронавирусом тренер и которые жаловались на красные руки из-за постоянной дезинфекции, взяли билеты и свалили подальше с омикронного фестиваля.
Дэвис отметила день рождения на арене, у Щербаковой новый номер
Благодаря этому, кстати, в свой день рождения на льду появилась Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Ей по окончании выступлений Денис Васильев от всех подарил большой торт со свечкой. Ура!
Подарки для Дианы Дэвис в честь дня рождения! pic.twitter.com/Fvfb1W5vU4— Lublineс93 (@Lublinec931) January 16, 2022
А на заключительный общий номер фигуристы и вовсе выходили в масках. Хотя потом снимали, чтобы сфотографироваться. Типичное наложение Instagram-эпохи на ковид-эпоху.
Самые интересные выступления лучше смотреть, чем комментировать. Анна Щербакова представила новый показательный номер, в котором стала светящимся ангелом. Не только красиво и изящно, но и очень точно с точки зрения маркетинга. После того как фигуристка призналась, что почувствовала давление информационного пространства, этот образ стал еще уместнее.
Про чудесное перевоплощение Саши Трусовой по ходу программы уже написано много. Опять же, лучше смотреть.
Ну и, как всегда, зажгли Морис Квителашвили с Камилой Валиевой и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский со своим масштабным номером на тему Мэрилин Монро.
И рокеры Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Трусова не удержалась от прыжков
Но самое огненное началось в конце. Российские фигуристы будто услышали мольбы о прыжковом турнире и решили устроить импровизированный баттл после того, как удалились их коллеги.
Прыжковый турнир среди россиян и эстонцев
Главными героями стали Камила Валиева, Александра Трусова и Марк Кондратюк. Может, Александр Коган оставил их на льду разыгрывать места в команднике? У бортика была тоже внушительная делегация — не только Этери Тутберидзе, но и вице-президент ISU и рефери Александр Лакерник.
Итак, все готово к битве.
Первый акт. Трусова едет на тулуп — падает. Затем падает с параллельного четверного тулупа вместе с Валиевой и Кондратюком. Валиева делает тройной аксель. Вроде бы преимущество у Камилы?
Как бы не так! Трусова в своем потрясном костюме едет крушить и делает четверной лутц + тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Надеюсь, у вас не рябит в глазах.
А под конец Анна, Камила и Марк сделали-таки параллельный четверной тулуп. Это было очень красиво! Оставшиеся на льду эстонцы ответили своим каскадом из тройных — Арлет Леванди и Нина Петрокина развлекали домашнюю публику как могли.
Параллельный четверной тулуп Валиевой, Трусовой и Кондратюка. pic.twitter.com/amlcqvLIJ1— Lublineс93 (@Lublinec931) January 16, 2022
Анна Щербакова поберегла себя и ангельские крылья и участвовать в баттле не стала. Хотя в подобном обмундировании могла бы скрутить и шестерной. Но она согласилась на фото с молодым эстонцем Леванди (часто ли у российских футболистов иностранцы просят футболку?) и, конечно, с командой Тутберидзе.
Следующее фото ждем в Пекине. Туда российская сборная поедет в хорошем настроении — правда, сначала надо пережить сборы в Красноярске и битву под ковром за состав на Олимпиаду и в команднике.