«У нас не роман». История любви Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Молодые российские фигуристы могут встать в один ряд с великими парами — и не только на катке.

В фигурном катании, очень консервативном виде спорта, не способствующем пертурбациям, звание главных революционеров последней пары сезонов однозначно за Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Учащиеся астраханского института рыбного хозяйства наловили столько титулов и хейта, что хватит на всех танцоров мира, вместе взятых. И даже в межсезонье остаются второй по обсуждаемости парой в нашем фигурном катании (после Трусовой и Кондратюка, как показывает статистика «Яндекса»).

Даже если американский блогер Дэйв Лиз действительно окажется «полон дерьма», как написала Этери Тутберидзе в соцсетях, и полон неправдивой информации о «переходе» Дэвис/Смолкина в сборную США, эта история станет гениально разыгранной пиар-акцией. Есть интерес, обвинения, опровержения — будет и рейтинг. Правда, не совсем понятно, так ли он нужен в нынешних обстоятельствах. Впрочем, подождем февраля, когда формально пройдет год с последних международных выступлений наших фигуристов, а значит, перестанет действовать карантин ISU на смену спортивного гражданства.

Отталкивание со дна

Но Дэвис и Смолкин — не только фигуристы, прорвавшиеся на Олимп за пару лет. В фигурном катании было множество пар на льду, которые перенесли отношения на пространство вне катка. Обычно в связи с этим вспоминают про Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, Людмилу Пахомову и Александра Горшкова, Татьяну Волосожар и Максима Транькова, — а чем хуже Диана и Глеб? Тем более что у них сложная судьба и красивая история.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сейчас уже забылось, что Смолкин бросал фигурное катание ради футбола и только транзитом через пляжный «Локомотив» оказался в танцах, где Дэвис стала его третьей партнершей после неудач с первыми двумя — Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой. Диана сама только перешла в танцы из одиночного катания, где тоже не шло из-за жестокой конкуренции. А через год пара уехала в США, где стала жить самостоятельно, без родителей. И справилась, помогая друг другу. Игорь Шпильбанд рассказывал о теплых отношениях между фигуристами, которые он сразу почувствовал. Правильнее было бы даже назвать отношение старшего партнера опекой (разница в возрасте — четыре года).

Опека

Сын прославленного актера Бориса Смолкина и на льду, как не раз доводилось слышать от танцоров, всячески оберегает Диану, умело маскируя слабые стороны пары (они есть у любых фигуристов) и подчеркивая в глазах судей сильные. Однако символом заботы о дочери Этери Тутберидзе со стороны Глеба стало общение с журналистами. Все эти годы он говорил за обоих партнеров во всех микст-зонах, отбиваясь от самых провокационных вопросов. Самая яркая оборона Глебу удалась на Олимпиаде, когда после скандала с участием Камилы Валиевой на пару насела обозреватель USA Today Рози Бреннан. Бреннан тогда вообще феерила — призывала к самым жестким санкциям против России, требовала от нас, журналистов, не хлопать (!) после прокатов российских фигуристов и задавала острейшие вопросы. Но этот диалог в метре от меня мне точно не забыть:

— Что скажете о деле Валиевой?

— Я уже сказал все на тему истории с Камилой. Повторять все по триста раз — не моя работа, я здесь не для этого.

— Трудно ли вам кататься, зная о разбирательстве в вашей сборной?

— Я уже сказал об этом три раза. Мы не хотим говорить об этом. Желаем Камиле всего наилучшего. Она великая спортсменка и фигуристка. И у нее яркое будущее, несмотря на то что произошло и будет происходить.

— Даже если она на допинге, это нормально?

— Я не знаю, что произошло, ясно? Больше не будем об этой теме.

— А Диана может что-то сказать по этой теме?

— Нет.

— Она вообще говорит?

— Да. Но не с вами и не по этому вопросу.

— А она может рассказать, как себя чувствует?

— Она чувствует себя хорошо.

— Она может сказать хоть слово?

— Скажи им, что ты счастлива. (Диана говорит: «I am happy».) Вы теперь счастливы?

— Я? Очень. Обожаю Диану.

— Тогда следующий вопрос.

А потом в автобусе с арены Бреннан недоуменно обсуждала с американскими коллегами и мной, почему же с ней говорит только Глеб... Любопытно, что его фамилию она, кажется, не запомнила, поэтому говорила «man». Символично.

Излечение

Когда в сезоне-2019/20 Диана сломала ногу, Глеб не отходил от нее ни на шаг и всячески заботился о здоровье. Не говоря уже о том, что изначально Диана страдала от сенсоневральной тугоухости и не слышала некоторые частоты. По ее словам, несколько лет назад она сумела победить недуг:

— Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми. Да, у меня были раньше проблемы: я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух.

Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать. И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного! Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя, и все придет! Нет людей без недостатков, — написала фигуристка в соцсетях.

Как человек, имевший тугоухость (хотя и слабую), могу только восхититься Дианой.

Любовь

И хотя сама Дэвис в интервью Tatler полтора года назад называла себя и Глеба друзьями («у нас не роман. Он мой партнер по танцам на льду и друг»), в фигурной тусовке говорили об их отношениях довольно открыто. Никто в этом, во всяком случае, не сомневался. Дружба бывает разная, в конце концов. Да и кто назовет мужа и жену недругами?

Так же подумали и Диана с Глебом — и поженились. Никому об этом не сказав — даже, если верить интервью, отцу Глеба. Но сайт загса Невады не оставляет сомнений — свадьба состоялась 18 марта 2022 года.

Интересно, что там же можно найти запись о заключении брака между Этери Тутберидзе и Николаем Аптером в 1995 году. Совпадение, думаю. А Этери Георгиевна задолго до марта называла Диану и Глеба семьей. Наверное, поэтому за ребят так и вступалась.

Этери Тутберидзе, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Соцсети

В общем, называть партнерство Смолкина и Дэвис браком по расчету не стоит. Да, сам Глеб как-то хлестко сказал: «Да, мы блатные», но результат остается на табло — серебряные медали чемпионата России и 14-е место на Олимпиаде. То ли еще будет.