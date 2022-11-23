Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Диана Дэвис.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Глеб Смолкин и Диана Дэвис.
Фото Соцсети
1/3
Диана Дэвис столкнулась с серьезным недугом, однако сумела вылечиться.

У знаменитого тренера Этери Тутберидзе в жизни было достаточно драм. За полгода до сочинской Олимпиады умер ее отец. А во время Игр-2018 серьезно заболела ее мама. Но на этом беды заслуженного специалиста не кончились. Ее дочь Диана Дэвис долгое время страдала от серьезного заболевания.

Из-за этого девочке было сложно кататься —риск получить травму у нее был больше, чем у обычных людей. Но тем не менее фигуристка перешла из одиночного катания в танцы на льду, встретила свою любовь. А недуг отступил и больше не ухудшает качество ее жизни.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дэвис со Смолкиным поставили в Америке новую программу. Увидят ли ее российские зрители?

Врачебная ошибка

Диана родилась абсолютно здоровой. Но в юном возрасте врачи по ошибке прописали ей неподходящие антибиотики. Прием этих препаратов привел к тяжелому заболеванию — ей диагностировали сенсоневральную тугоухость третьей степени.

При этом недуге страдает слуховой нерв. В результате у Дэвис сильно ухудшился слух, а в ушах появился шум. Заболевание выбило из колеи Тутберидзе, и она задавала себе только один вопрос: почему такое испытание выпало ей и ее дочери?

«Господи, почему я? Почему она? Просто к этому надо привыкнуть... Сложная тема. Нам всем хочется, чтобы наши дети были здоровы, а их болячки мы готовы на себя забрать. Моя задача была адаптировать ее к нормальной жизни», — рассказала Тутберидзе в эфире «Пусть говорят».

При этом Этери Георгиевна отмечала, что отдельные звуки Диана все-таки слышала. Но большую часть речи других людей она разбирала по губам.

Этери Тутберидзе. Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны

«Она слышит, музыку слышит, во время разговора частично добирает по губам. Я иногда повторяю. Новые слова сначала пишу на бумажке. Это испытание для нас. Одно из испытаний. Я должна сделать все, чтобы у Дианы не было серьезных ограничений, связанных с диагнозом», — говорила о диагнозе дочери Тутберидзе в документальном фильме «1+1».

Сильно спасали Дэвис социальные сети. Благодаря современным технологиям она могла общаться с другими людьми и расти полноценным, социализированным человеком.

«Мы все ругаем нашу молодежь, что они постоянно зависают в социальных сетях. А для нее это спасение — то, что люди стали менее общительны вербально и больше переписываются», — добавила Тутберидзе.

Этери Тутберидзе и Диана Дэвис. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Преодоление болезни

Конечно, болезнь сказывалась на качестве жизни юной девушки. В частности, она намного больше была подвержена риску получения травмы, чем другие фигуристы. К тому же это стало причиной перехода Дэвис из одиночного катания в танцы на льду. Хоть Диана, которая тренировалась под руководством своей мамы, и разучила все тройные прыжки. Но Этери Георгиевна все же настояла на смене дисциплины.

«Дианка совсем не хотела уходить. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — рассказала Тутберидзе.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе может перейти под американский флаг? Почему всех так взбудоражил «фейк»

При этом данное решение далось спортсменке нелегко. Заботливая мама переживала, что дочка сильно вырастет после пубертатного периода. И буквально заставила Диану все же перейти в танцы.

«Я ее просто заставила насильно пойти в танцы. Она плакала. Был такой тяжелый момент: она стояла на коленях, плакала и говорила: «Мамочка, почему ты в меня не веришь?» Я говорила: «Диана, ты будешь высокой». Она говорила: «Нет, я не буду высокой, я буду маленькая». Формула не сработала, она оказалась 163 см. Но ладно, что Бог ни делает, все к лучшему», — пояснила Тутберизе в интервью Дмитрию Борисову.

Но эта история — со счастливым концом. Еще в 2019 году Диана сообщила, что сумела побороть свой недуг. Она перестала принимать лекарства и смогла адаптировать себя к полноценной жизни.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе вышла замуж. Дэвис и Смолкин создают все новые инфоповоды в США

«Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди. Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать», — написала Дэвис в социальных сетях.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Фото Соцсети
Глеб Смолкин и Диана Дэвис.
Фото Соцсети

Полноценная жизнь

С тех пор Диана наслаждается жизнью. А своим примером она надеется вдохновить людей и доказать, что нет ничего невозможного.

«И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного. Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя и все придет. Нет людей без недостатков», — добавила Дэвис.

Тем не менее на публике девушка ведет себя достаточно сдержанно. В частности, в микст-зоне и на пресс-конференции на чемпионате России в Санкт-Петербурге в 2021-м фигуристка молчала. Диане неоднократно задавали вопросы, но слово каждый раз брал ее партнер — Глеб Смолкин.

«Боюсь, Диана не доставит вам удовольствия своим ответом. Почему не говорит? Отдыхает. Может быть, завтра», — лаконично отвечал фигурист на вопросы журналистов.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. «У нас не роман». История любви Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

За пару месяцев до этого Диана рассказывала, что у нее совершенно нормальный слух, а слуховой аппарат делал ей только хуже.

«Я пробовала носить слуховые аппараты и наотрез отказалась. Я же нормально слышу, зачем они мне? У меня нормальный слух. С аппаратами я начинала слышать, как на улице человек дышит. Я сижу дома и слышу это! Я не знаю, как вообще можно так жить», — сказала Дэвис «Телеспорту».

Поэтому вполне возможно, что отказ от общения со СМИ у Дэвис связан с той же причиной, по которой ее мать Этери Тутберидзе не говорит с журналистами. Но в том, что с девушкой все в порядке, сомнений нет. Дэвис продолжает свою карьеру в танцах на льду и уже успела побывать на Олимпийских играх.

В личной жизни у Дианы все отлично: не так давно стало известно, что фигуристка вступила в брак со своим партнером Глебом Смолкиным. В настоящее время пара живет и тренируется в США.

Фигурное катание
Диана Дэвис
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Этери Тутберидзе
4
3
Читайте также
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Криштиану Роналду
Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»
Как стать волонтером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученик Тутберидзе отказался от чемпионата России. Или тренер обеспечит участие своих вопреки регламенту?
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости