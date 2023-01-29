Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

29 января, 17:20

В Грузии назвали победу фигуристки Губановой на чемпионате Европы важной для страны

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказала мнение, что золотая медаль Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо может поспособствовать дальнейшим успехам страны в фигурном катании. Губанова принесла Грузии первое в истории золото континентального турнира.

«Настя нас очень обрадовала, оправдала надежды и справилась психологически. Она добилась для Грузии важного результата. Все результаты, вся работа направлена на это», — приводит ТАСС ответ Гиоргобиани на вопрос о том, поспособствует ли успех Губановой прорыву в фигурном катании у представителей Грузии.

20-летняя Губанова выступает за сборную Грузии с августа 2021 года, до этого спортсменка представляла команду России. Фигуристка является бронзовым призером этапа «Гран-при» в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии «Гран-при».

Источник: https://tass.ru/sport/16912305
2
0
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка Санкт-Петербурга по фигурному катанию набрала больше баллов, чем чемпионка Европы. Она описала это одним словом

Русский фигурист Самойлов объяснил неудачу на чемпионате Европы сильной болью
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости