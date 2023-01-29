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Сегодня, 12:53

Чемпионка Санкт-Петербурга по фигурному катанию набрала больше баллов, чем чемпионка Европы. Она описала это одним словом

Чемпионка Санкт-Петербурга по фигурному катанию набрала больше баллов, чем чемпионка Европы
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Ксения Гущина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Победительница чемпионата Санкт-Петербурга Ксения Гущина по просьбе журналистов сравнила свои баллы на победном для себя турнире с результатом Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Гущина выиграла чемпионат города, набрав 220,13 балла, Губанова получила 199,91.

— Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях так же кататься. Балл больше, чем у чемпионки Европы? Это... интересно. Хотелось бы, конечно, еще на чемпионат Европы съездить. (смеется) Не смотрела его, только результаты видела. Следующий старт — финал Гран-при, — сказала Гущина.

Фигурное катание
Ксения Гущина
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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