Чемпионка Санкт-Петербурга по фигурному катанию набрала больше баллов, чем чемпионка Европы. Она описала это одним словом

Победительница чемпионата Санкт-Петербурга Ксения Гущина по просьбе журналистов сравнила свои баллы на победном для себя турнире с результатом Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Гущина выиграла чемпионат города, набрав 220,13 балла, Губанова получила 199,91.

— Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях так же кататься. Балл больше, чем у чемпионки Европы? Это... интересно. Хотелось бы, конечно, еще на чемпионат Европы съездить. (смеется) Не смотрела его, только результаты видела. Следующий старт — финал Гран-при, — сказала Гущина.