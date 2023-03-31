В Белоруссии сообщили, что знают о рассмотрении УЕФА вопроса об отборе к чемпионату Европы

В пресс-службе Белорусской федерации футбола рассказали, что знают о том, что 4 апреля УЕФА проведет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении национальной команды из отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Да, мы были проинформированы УЕФА о том, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета 4 апреля. Дальнейшие комментарии по этой теме возможны после заседания исполнительного комитета УЕФА», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Ранее в УЕФА подтвердили, что обсудят отстранение сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы 4 апреля.