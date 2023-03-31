В УЕФА подтвердили, что обсудят отстранение сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос исключения сборной Белоруссии из квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

«Ситуация в Белоруссии действительно будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля», — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

24 марта издание Sportschau со ссылкой на письмо президента УЕФА Александера Чеферина депутатам Европарламента сообщил, что исполнительный комитет организации 4 апреля обсудит вопрос исключения сборной Белоруссии.