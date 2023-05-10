Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году

Венгерская национальная ассоциация конькобежцев отказалась проводить чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

Новое место проведения чемпионата Европы будет определено на основе заявок национальных федераций, которые можно будет подать до 26 мая этого года.