Тренер группы Москвиной поиронизировал над прыжками Тарасовой и Морозова

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, консультирующий группу Тамары Москвиной, в интервью «СЭ» дал оценку выступлению Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы.

— Женя и Володя показали одно из лучших выступлений в сезоне по количеству ошибок — их практически не было. Одна претензия может быть у судей — ну очень далеко партнеры находятся в прыжке друг от друга. Если бы Игорь Борисович Москвин, царствие ему небесное, увидел такие тулупы, он бы шутил над нами еще месяц: «Тут на катке два неплохих одиночника, может, в пару их поставим?»

Один у одного борта прыгает, другая — у другого. Для парного катания это никак. Но у них были скорость, презентация, свой выработанный и более взрослый стиль, чего всем остальным не хватает. Подтянут прыжки за предстоящие пару недель, дай бог — и в бой.

Тарасова/Морозов заняли на чемпионате Европы второе место, опередив подопечных Москвиной Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. На церемонии награждения пары не стали аплодировать друг другу.

Полное интервью с Александром Смирновым можно прочитать здесь