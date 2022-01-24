Радионова о Щербаковой: «Девочка, на которую действительно можно положиться»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова оценила выступление Анны Щербаковой на чемпионате Европы в Таллине.

«Хочется еще отметить Аню Щербакову. Она действительно боец. Действующая чемпионка мира, на ней был самый большой груз ответственности. Понятно, что ей сейчас непросто, она борется с возрастными изменениями. Но надо отдать ей должное. Даже вспомнить прошлый чемпионат России, когда она после болезни выходила, боролась. Мне кажется, это та девочка, на которую действительно можно положиться», — приводит слова Радионовой программа «Фетисов».

На прошедшем чемпионате Европы Щербакова заняла второе итоговое место, набрав 237,42 балла.