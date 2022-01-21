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Сегодня, 07:45

«Начинаем Олимпиаду с чистого листа». Жулин о заниженных баллах Синициной и Кацалапова

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин считает, что на чемпионате Европы его паре занизили оценки в ритм-танце.

Александр Жулин. «На чемпионате Европы у Синициной-Кацалапова были не такие высокие баллы, как хотелось бы». Жулин — об автобиографии и Олимпиаде в Пекине

— После Европы вы сказали: «Оценками доволен, но чувствуется приближение Олимпиады, и никому сильные Синицина и Кацалапов особо не нужны». То есть, баллы в ритм-танце были занижены?

— Конечно же, без участия Пападакис-Сизерон на европейском чемпионате было безумно важным моментом убрать как можно дальше их прямых конкурентов — Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Поэтому у них баллы были не такими высокими, как нам всем бы хотелось. Это прогнозируемо. — сказал Жулин «СЭ». — Олимпийские игры — это совершенно другой турнир, где много политического контекста. Но мы начинаем Олимпиаду с чистого листа.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы, Александра Степанова и Иван Букин — вторые, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри — третьи.

Александр Жулин
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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