ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Татьяна Тарасова: «Щербакова — сильнейшая спортсменка»

18:37
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы.

— У нее скорость вращения в прыжке колоссальная, у нее такое отталкивание точное, вовремя, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Сильнейшая спортсменка. Она слышит мельчайшие детали музыки, она их воспроизводит. Через ее пластику я слышу тоже. Хорошенькая, как ангел.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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