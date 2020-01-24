Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы.

— У нее скорость вращения в прыжке колоссальная, у нее такое отталкивание точное, вовремя, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Сильнейшая спортсменка. Она слышит мельчайшие детали музыки, она их воспроизводит. Через ее пластику я слышу тоже. Хорошенькая, как ангел.