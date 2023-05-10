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Сегодня, 18:19

Тарасова оценила идею проведения чемпионата Европы в России: «Мы были бы рады»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на отказ Венгрии от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Почему бы не провести чемпионат Европы в России? Мы были бы рады», — сказала Тарасова «СЭ».

Турнир должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

Новое место проведения чемпионата Европы будет определено на основе заявок национальных федераций, которые можно будет подать до 26 мая этого года.

(Валерия Яшвили)

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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