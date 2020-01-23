Тарасова раскритиковала судей за оценки Степановой и Букину

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала судей чемпионата Европы за оценки танцевальному дуэту Александре Степановой и Ивану Букину. Пара получила за ритм-танец 83,65 балла и занимает четвертое место.

— Они здорово выступили. На душе спокойно, хотя обычно сильно нервничаю, потому что люблю их и не стесняюсь этого, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — А сейчас было спокойно. Судьи заметались, это понятно, сейчас будут убивать их уровнями.

За них никто, это понятно по оценкам. Очень много на совести судей.