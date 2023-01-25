Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:24

Тарасова не сомневалась в том, что Грассль тренировался в России с согласия итальянской федерации

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена в том, что решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля готовиться к чемпионату Европы в группе российского тренера Этери Тутберидзе было одобрено Итальянской федерацией ледовых видов спорта (FISG).

«Понятно, что итальянская федерация была не против — она ему оплачивала этот сбор. Тренируется и тренируется», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

23 января стало известно о том, что тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз будет сопровождать Грассля на чемпионате Европы. Турнир пройдет с 25 по 28 января в Эспоо (Финляндия).

Источник: https://tass.ru/sport/16879339
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Татьяна Тарасова
1
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
В Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по городам России
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: все результаты
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости