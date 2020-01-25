ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Щербакова откатала произвольную программу на тренировке ЧЕ с одним четверным прыжком

15:02
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Российская фигуристка Анна Щербакова, занимающая второе место после короткой программы на чемпионате Европы, смогла исполнить в тренировочном прогоне произвольной программы лишь один четверной прыжок — четверной лутц в каскаде с тройным тулупом.

С еще одного четверного лутца фигуристка упала, а вместо запланированного четверного флипа фигуристка смогла скрутить только три оборота.

Произвольную программу на турнире женщины представят сегодня 25 января, начиная с 20.30 по московскому времени, Щербакова выйдет на лед 26 января в 00.00 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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