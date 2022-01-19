«Мои высказывания не касались адекватных болельщиков». Железняков обратился к критикам

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал свои высказывания, которые он сделал после чемпионата Европы в Таллине.

После соревнования одиночниц Железняков опубликовал фото Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, написав: «Утритесь, мрази!»

«Друзья, некоторые из вас написали, что можно было высказаться покорректнее, может вы, конечно, и правы, но я привык называть вещи своими именами, все что было мной сказано, посвящалось людям, которые целенаправленно уничтожали репутацию и нервы юной девочке, да и не только ей, вы обливали грязью девочек ТШТ, сам тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные.

Эти слова вы заслужили, а правда, она всегда горькая. Мои высказывания ни в коем случае не касались адекватных болельщиков конкурирующих штабов и тем более соперниц, вы отлично знаете, у кого ручки испачканы.

По поводу комментариев, что такой грубиян не достоин работать с детьми. Пусть, тут в комментариях мамы моих учеников напишут, как я отношусь к воспитанникам, и вы в очередной раз умоетесь. Я никогда не позволяю грубостей в адрес детей. А те, кто по истине заслуживает, всегда получит по морде", — написал Железняков в Instagram.

На турнире в Таллине Камила Валиева стала чемпионкой Европы. Анна Щербакова заняла второе место. Александра Трусова — третья.