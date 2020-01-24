ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Косторная чисто исполнила короткую программу на тренировке ЧЕ

13:25
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Вице-чемпионка России Алена Косторная на тренировке в преддверии короткой программы на чемпионате Европы чисто исполнила ее прыжковую часть. Фигуристка сделала в тренировочном прогоне тройной аксель, каскад «тройной флип-тройной тулуп», а также тройной лутц.

Короткую программу на турнире женщины представят сегодня 24 января, начиная с 13.30 по московскому времени. Косторная выступит второй в сильнейшей разминке участниц. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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