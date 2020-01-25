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Илья Авербух — о Загорски и Гурейро: «Такая работа обязательно даст свои плоды»

18:26
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Заслуженный мастер спорта и чемпион мира Илья Авербух прокомментировал выступление пары Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро в произвольном танце на чемпионате Европы в австрийском Граце. Их результат составил 188.03 (сумма).

— Ребята летели до конца, — сказал Авербух в эфире «Первого канала». — Появился полет. Мне кажется, что могут проиграть англичанам. Думаю, что такая работа обязательно даст свои плоды. Они прибавляют.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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