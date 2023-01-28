Бывшая россиянка Губанова принесла Грузии первое золото чемпионата Европы по фигурному катанию

Бывшая россиянка Анастасия Губанова принесла Грузии первое в истории золото чемпионата Европы по фигурному катанию.

На чемпионате Европы-2023 в финском Эспоо 20-летняя спортсменка по сумме двух выступлений набрала 199,91 балла и занял первое место, опередив Луну Хендрикс из Бельгии более чем на шесть баллов (193,48).

До победы Губановой лучшим достижением грузинских фигуристов на континентальном первенстве были три бронзовые медали. Дважды призером чемпионата Европы в женском одиночном катании становилась Элене Гедеванишвили (2010 и 2012). В 2020 году бронзу в мужском одиночном катании завоевал Морис Квителашвили.

Губанова выступает за сборную Грузии с августа 2021 года, до этого спортсменка представляла команду России.

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