Бетина Попова: «Уровень чемпионата Европы кажется значительно более низким: и по баллам, и по общему контенту»

Экс-фигуристка и тренер Бетина Попова высказалась о чемпионате Европы без российских и белорусских спортсменов.

«Я смотрю не все выступления, но за чемпионатом Европы слежу. Не совестно ли фигуристам подниматься на пьедестал почета в отсутствии россиян? Этот вопрос уже много раз поднимался. Конечно, спортсменам не должно быть совестно. И наши спортсмены какое-то время выступали в отсутствии действующих лидеров.

Всегда в спорте случаются ситуации, когда лидер мог не приехать на турнир, заболеть, пропустить сезон. Те же Синицина и Кацалапов в прошлом году выиграли чемпионат Европы, когда Пападакис и Сизерон пропустили турнир. Не думаю, что кому-то должно быть совестно», — приводит слова Поповой «Спорт День за Днем».

Также экс-фигуристка оценила общий уровень чемпионата Европы.

«Конечно, уровень турнира кажется значительно более низким: и по баллам, и по общему контенту. Но как есть… Соревнования проходят здесь и сейчас, кто выигрывает, тот и сильнейший», — сказала Попова.

Чемпионат Европы-2023 проходит в Финляндии (Эспоо) с 25 по 29 января. Российские и белорусские спортсмены не участвуют в международном турнире из-за решения ISU об отстранении.