Бестемьянова отметила вклад российского фигурного катания в победу Губановой на ЧЕ-2023

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

«Очень рада за нее. Она молодец! Поздравляем ее. Конечно, в ее достижении есть большая заслуга российского фигурного катания. У нас такое количество прекрасных спортсменов, что для попадания на чемпионат Европы и мира, приходится менять спортивное гражданство, чтобы быть на высоком уровне», — сказала Бестемьянова «СЭ».

20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

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